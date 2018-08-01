WikiLeaks: расследования Bellingcat заказаны Mi-6

Зарубежные средства массовой информации разоблачили блогера, который еще до окончания официального расследования размещал в сети Интернет выводы по катастрофе МН17.
Вот только "выводы" эти не стоят и выеденного яйца. Как оказалось, блогера зовут Эллиот Хиггинс, а прославился он обзорами на оружие и технику, используемые в военном конфликте на территории Сирийского государства. Заниматься этим Хиггинсу не мешали ни отсутствие военного опыта, ни высшего образования.
Так, блогер утверждал, что Российская Федерация сфальсифицировала снимки из космоса, чтобы обвинить в крушении самолета Украину. В проекте Bellingcat Эллиот Хиггинс для сбора "доказательств" пользовался видеохостингом YouTube и картографическим сервисом Google Planet.
Ранее "Правда.Ру" уже неоднократно писала о деятельности Bellingcat. Это группа активистов, позиционирующих себя серьезными экспертами. Занимаются они тем, что распространяют в сети плоды своих фантазий, выдавая их за экспертное, подтвержденное фактами, мнение.
Больше всего британских активистов волнуют проблемы взаимоотношений Российской Федерации со странами Запада и политический кризис на Украине. Bellingcat — движение вполне определенной направленности, "разоблачающая" исключительно оппонентов Запада.
Международная некоммерческая организация Wikileaks указывает на то, что деятельность сайта Bellingcat финансируется Mi-6, службой внешнеполитической разведки Соединенного Королевства.
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