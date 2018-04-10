Трамп: через 48 часов будет принято решение по Сирии

На заседании своего кабинета президент США Дональд Трамп заявил, что после полученной информации о химатаке в сирийском городе Дума, США рассматривают все варианты реагирования на инцидент и военная сила может быть применена даже против президента Сирии Башара Асада. Решение будет принято в течение 24-48 часов.
"Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним", - подчеркнул Трамп
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.