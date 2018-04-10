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Источник Правда.Ру

Трамп: через 48 часов будет принято решение по Сирии

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На заседании своего кабинета президент США Дональд Трамп заявил, что после полученной информации о химатаке в сирийском городе Дума, США рассматривают все варианты реагирования на инцидент и военная сила может быть применена даже против президента Сирии Башара Асада. Решение будет принято в течение 24-48 часов.


Трамп: через 48 часов будет принято решение по Сирии

 "Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним", - подчеркнул Трамп

 

Темы сша и сирия
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