Политолог предсказала, чем закончится "саммит мира" в Швейцарии

Политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август делится своим прогнозом о результатах "саммита мира" в Швейцарии, на который не приедет ни Джо Байден, ни Си Цзиньпин, ни Владимир Путин.
Саммит мира по Украине в 2024 году: чем всё закончится?
Ведущая: Любовь Степушова.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?