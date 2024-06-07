Политолог предсказала, чем закончится "саммит мира" в Швейцарии

0:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август делится своим прогнозом о результатах "саммита мира" в Швейцарии, на который не приедет ни Джо Байден, ни Си Цзиньпин, ни Владимир Путин.

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Ведущая: Любовь Степушова.