Подготовка почвы к посеву: как получить идеальный урожай?

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Подготовка почвы к посеву — важный этап для каждого садовода.

В этом видео вы найдете полное руководство по подготовке почвы, начиная от выбора правильных инструментов до секретов улучшения почвы. Вы узнаете, какие типы почвы лучше подходят для различных типов растений, как проводить анализ почвы, почему вам не нужен чернозём и многое другое. Это видео поможет вам максимально эффективно подготовить почву для повышения урожайности.

Эксперт: Андрей Лысиков — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН.

Ведущий — Андрей Туманов.