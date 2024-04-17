Как Индия балансирует между Россией и Западом

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вопреки долгосрочному союзу между Индией и Россией, их взаимоотношения не всегда можно охарактеризовать как альянс.

Хотя Индия выражает недовольство господством Запада, она не проявляет особого стремления помогать России, страдающей от жестких санкций. Можно ли отношения Индии и России назвать союзническими? Мы рассмотрим основные аспекты сотрудничества, различия в интересах двух стран, а также проанализируем, как эти отношения могут развиваться в будущем.

Эксперт: Панкадж Саран — экс-заместитель советника по национальной безопасности Индии, бывший посол Индии в Москве.

Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.