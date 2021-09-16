По словам владельца Группы компаний "Русский икорный дом", президента Союза осетроводов России Александра Новикова, красная рыба и красная икра появится на столах россиян в изобилии.
Собеседник Pravda.Ru назвал даже сроки, когда стоимость этих деликатесов может снизиться по сравнению с прошлым годом:
"Один год, как мы говорим, рыба отдыхает, а на другой год она обычно приходит к нашим берегам в изобилии. Иногда даже бывает — в суперизобилии. В этом году рыбы пришло действительно много. Почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Наши рыболовы успешно завершили путину красной рыбы, поэтому в этом году и красной рыбы, и красной икры будет в изобилии".
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