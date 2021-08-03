Автор книг о столичных улицах и двориках, создатель клуба "Шагаю по Москве", писатель и гид, дипломант Бунинской премии в номинации "За значительный вклад в развитие москвоведения" Денис Дроздов рассказал, что вряд ли какие-либо достопримечательности Москвы могут претендовать на статус культурного наследия ЮНЕСКО.
При этом не иссякает интерес ни к книгам, ни к прогулкам по старинной и не очень Москве.
Из интересного рассказа гида можно услышать много вкусных подробностей о жизни москвичей и при этом своими глазами увидеть дома, в которых жили герои, а также места, где происходили интересные события.
В частности, из экскурсии "Волшебный мир Замоскворечья" всякий интересующийся узнает:
Каждый волен выбирать для себя и своих детей наиболее интересное.
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