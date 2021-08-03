"Шагаю по Москве": несколько неизвестных фактов

Автор книг о столичных улицах и двориках, создатель клуба "Шагаю по Москве", писатель и гид, дипломант Бунинской премии в номинации "За значительный вклад в развитие москвоведения" Денис Дроздов рассказал, что вряд ли какие-либо достопримечательности Москвы могут претендовать на статус культурного наследия ЮНЕСКО.

Почему Москва не получит статуса культурного наследия ЮНЕСКО

При этом не иссякает интерес ни к книгам, ни к прогулкам по старинной и не очень Москве.

Из интересного рассказа гида можно услышать много вкусных подробностей о жизни москвичей и при этом своими глазами увидеть дома, в которых жили герои, а также места, где происходили интересные события.

В частности, из экскурсии "Волшебный мир Замоскворечья" всякий интересующийся узнает:

где располагался огромный Государев сад и насколько сложна была служба садовников;

чем прославился Аверкий Кириллов, владелец одного из самых древних зданий в Замоскворечье;

как на Москве-реке устраивали кулачные бои, публичные казни и "конские ристания".

Каждый волен выбирать для себя и своих детей наиболее интересное.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru