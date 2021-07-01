Игорь Коротченко: "Украина де-факто вступила в НАТО"

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обсудили в видеоэфире самые важные темы недели.

В Лондоне истерика: Путин дал по шее наглым британцам — Игорь Коротченко

Причины инцидента в Чёрном море

Киев готовит теракты на юге России

Зеленский откажется от Донбасса и Крыма

От Карабаха зависит судьба России?

Результаты выборов в Армении

Пашинян хотел сдать Карабах Азербайджану?

Помирятся ли Армения и Азербайджан?

Эти и другие вопросы поднимали собеседники.

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