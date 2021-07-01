Игорь Коротченко: "Украина де-факто вступила в НАТО"

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обсудили в видеоэфире самые важные темы недели.
Эти и другие вопросы поднимали собеседники.
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Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.