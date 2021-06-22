Производители сельхозпродукции не собираются повышать цены

Как утверждает вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", предприниматель Илья Завельский, нашему потребителю пока нет нужды бежать сломя голову, чтобы скупать какие-либо продукты.

Приятно - неприятно: смотрим на продуктовый ценник

Собеседник Pravda.Ru подтвердил эффективность импортозамещения, особенно в области мясопереработки:

свинины,

говядины,

мяса кур.

Из мер, помешавших предпринимателям и в конечном итоге сказавшихся на кармане потребителя, Илья Завельский отметил ограничения, введённые столичной мэрией на въезд в Москву грузовиков, чья масса превышала 3,5 тонны. Не все бизнесмены успели вовремя получить разрешения, но в настоящий момент ситуация выровнялась и цены пошли вниз.

Производители сельхозпродукции не опускают руки и просят власти только им не мешать.

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