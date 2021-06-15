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Социолог: молодёжь нуждается не в отдыхе, а в работе

Правда ТВ » Точка зрения

Историк, социальный технолог и писатель Николай Сапелкин давно и плодотворно занимается организацией летнего детского отдыха для подростков.

Летние подработки для подростков

По его мнению, во время работы в летний период молодые люди должны получать прежде всего навыки общения.

Эксперт поделился своим видением того, как оптимально должно выглядеть времяпрепровождения молодёжи.

Собеседник Pravda.Ru высказал удовлетворение, что на временные работы в 2021 году в Подмосковье могут устроиться свыше 23 тысяч подростков.

При этом Николай Сапелкин полагает, что несовершеннолетние могут временно трудоустраиваться в образовательные организации и предприятия сферы услуг, где, по сути, выполняют работу офисных сотрудников.

Эксперт ратует также за физическое воспитание молодёжи, которое превращает хилых городских жителей в жизнерадостных ребят.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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