Рекомендации о правильном приёме солнечных ванн, нейтрализации вредного воздействия ультрафиолета и применении солнцезащитных средств даёт врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Всем хорошо бы знать свою минимальную эритемную дозу — количество ультрафиолетового излучения, приводящего к заметному покраснению (эритеме) кожи.
Что касается рака кожи, то эксперт посоветовала обратить внимание на три цвета родинки. Вообще, первую стадию трудно установить на глаз и требуется гистологический анализ.
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