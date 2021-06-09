Дерматолог: советы для любителей загорать

Рекомендации о правильном приёме солнечных ванн, нейтрализации вредного воздействия ультрафиолета и применении солнцезащитных средств даёт врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Загораем без проблем для кожи

Как загорать без проблем для кожи?

Как правильно принимать солнечные ванны, чтобы не получить ни ожоги, ни тем более рак кожи?

Какие крема и лосьоны наиболее щадящие?

Как определить, что развивается рак кожи?

Всем хорошо бы знать свою минимальную эритемную дозу — количество ультрафиолетового излучения, приводящего к заметному покраснению (эритеме) кожи.

Что касается рака кожи, то эксперт посоветовала обратить внимание на три цвета родинки. Вообще, первую стадию трудно установить на глаз и требуется гистологический анализ.

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