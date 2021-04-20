Гидрометцентр: на этой неделе погода дважды резко изменится

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв предсказал в ночь на среду, 21 апреля, похолодание (в Москве до +1 — + 3 С; в Московской области от 0 до +5), порывы ветра до 15 м/с, местами обильные осадки в виде дождя и снега. Это вызвано южным циклоном, который всегда очень влажный. Зато в субботу, 24 апреля, погода вновь будет весенней.
Предсказать погоду на Пасху и майские праздники пока сложно, зато ее можно уверенно прогнозировать вплоть до конца апреля.
Что касается народной приметы "Когда черемуха цветет, всегда холод живет" или связи похолодания с цветением сирени, скорее, эти утверждения имеют обратную силу. Эти растения цветут в период кратковременного похолодания.
Наш собеседник отметил, насколько отличается погода в мегаполисах, небольших городках и за городом.
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