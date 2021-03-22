Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина вернула на службу, признанные неудачными, танки "Булат"
Как сэкономить на покупке каско?
Одно из отделений КПРФ выступило с открытым обращением к Зюганову
ВЭБ.РФ сократит зарплаты сотрудников на 20%
Партия пенсионеров призывает ликвидировать Пенсионный фонд
Масштабные учения Воздушно-десантных войск прошли в Крыму
Неймар согласовал новый контракт с "ПСЖ"
Глава Евросовета назвал три условия для улучшения отношений РФ с ЕС
Доктор Крюков предупредил об опасности коронавируса для ЛОР-больных

Государства "разучились" защищать людей от маньяков

Правда ТВ » Точка зрения

Судебный психолог, психотерапевт, член Итальянской профессиональной Лиги психологов и психотерапевтов Лариса Сазанович уверена, что сексуальные маньяки, подобные маньяку Виктору Мохову, как правило, не чувствуют раскаяния и вполне могут пойти на преступление вторично.

Маньяки выходят на свободу

Поскольку извращенцев выпускают на свободу, это свидетельствует о недостатках судебного законодательства как у нас, так и в странах Евросоюза.

Собеседница "Правды.Ру" отметила правильность решения как-то ограничить свободу передвижения Мохова, поскольку в данной ситуации ничего другого сделать невозможно.

Отрицательно эксперт отнеслась к позорищам, называемым ныне шоу, на которые приглашают подобного рода людей.

Большими ошибками Лариса Сазанович также считает отсутствие достоверной информации о проценте рецидива среди извращенцев, стремление вызвать по отношению к ним сочувствие общества и нежелание разных государств защищать нормальных граждан от преступников.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
США обречены на поражение в борьбе на два фронта
Как сэкономить на покупке каско?
Одно из отделений КПРФ выступило с открытым обращением к Зюганову
ВЭБ.РФ сократит зарплаты сотрудников на 20%
Партия пенсионеров призывает ликвидировать Пенсионный фонд
Масштабные учения Воздушно-десантных войск прошли в Крыму
Возвращение Дзюбы: зачем нападающий "Зенита" сборной России?
Неймар согласовал новый контракт с "ПСЖ"
Глава Евросовета назвал три условия для улучшения отношений РФ с ЕС
Доктор Крюков предупредил об опасности коронавируса для ЛОР-больных
Популярное
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности

Александр Артамонов рассказ﻿ал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.

Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Путин провозгласил новую империю
Бывший СССР
Путин провозгласил новую империю
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Любовь Степушова США обречены на поражение в борьбе на два фронта Любовь Степушова Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников