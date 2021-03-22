Государства "разучились" защищать людей от маньяков

Судебный психолог, психотерапевт, член Итальянской профессиональной Лиги психологов и психотерапевтов Лариса Сазанович уверена, что сексуальные маньяки, подобные маньяку Виктору Мохову, как правило, не чувствуют раскаяния и вполне могут пойти на преступление вторично.

Маньяки выходят на свободу

Поскольку извращенцев выпускают на свободу, это свидетельствует о недостатках судебного законодательства как у нас, так и в странах Евросоюза.

Собеседница "Правды.Ру" отметила правильность решения как-то ограничить свободу передвижения Мохова, поскольку в данной ситуации ничего другого сделать невозможно.

Отрицательно эксперт отнеслась к позорищам, называемым ныне шоу, на которые приглашают подобного рода людей.

Большими ошибками Лариса Сазанович также считает отсутствие достоверной информации о проценте рецидива среди извращенцев, стремление вызвать по отношению к ним сочувствие общества и нежелание разных государств защищать нормальных граждан от преступников.

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