Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главу Солецкого района задержали в Новгородской области
Турция анонсировала масштабные проверки отелей и ресторанов
Музей-квартиру Бродского пытались ограбить в Петербурге
В школах Подмосковья введут классные часы по экологии
На Украине задержаны криптомошенники
Пригожин готов сам заплатить ФБР за информацию о нем
Fitch повысило прогноз роста российской экономики до 3,3%
В Мексике задержали партию поддельной вакцины "Спутник V"
Доктор Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта

Историк об истоках противостояния Запада и Востока

Правда ТВ » Точка зрения

Профессор церковной истории и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин пытается раскрыл для всех интересующихся историей секрет привлекательности тамплиеров, а также рассказал о четвёртом крестовом походе, когда вместо освобождения Гроба Господня крестоносцы разорили Константинополь.

Казнь магистра тамплиеров: какие секреты он унес с собой

18 марта 1314 года был сожжён последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Так римский папа и французский король поставили точку в почти 200-летней истории этого духовно-рыцарского ордена. Орден храмовников был упразднён папской буллой за два года до казни. Напомним, арест всех проживавших во владении французского короля рыцарей произвели в пятницу, 13 октября 1307 года.

Собеседник "Правды.Ру", автор четырёхтомной "Хроники крестовых походов", изложил свою версию тех давних событий, попутно затронув тему четвёртого крестового похода, когда крестоносцы захватили Константинополь. По сути чудовищный акт, когда одни христиане вырезали других, оказался противостоянием католицизма и православия, Запада и Востока.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Турция анонсировала масштабные проверки отелей и ресторанов
Музей-квартиру Бродского пытались ограбить в Петербурге
В школах Подмосковья введут классные часы по экологии
На Украине задержаны криптомошенники
Пригожин готов сам заплатить ФБР за информацию о нем
Fitch повысило прогноз роста российской экономики до 3,3%
В Мексике задержали партию поддельной вакцины "Спутник V"
Доктор Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта
Квинтиллион молний привёл к зарождению жизни на Земле
Соединённые Штаты ввели запрет на торговлю оружия с Россией
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников