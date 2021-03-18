Историк об истоках противостояния Запада и Востока

Профессор церковной истории и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин пытается раскрыл для всех интересующихся историей секрет привлекательности тамплиеров, а также рассказал о четвёртом крестовом походе, когда вместо освобождения Гроба Господня крестоносцы разорили Константинополь.

Казнь магистра тамплиеров: какие секреты он унес с собой

18 марта 1314 года был сожжён последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Так римский папа и французский король поставили точку в почти 200-летней истории этого духовно-рыцарского ордена. Орден храмовников был упразднён папской буллой за два года до казни. Напомним, арест всех проживавших во владении французского короля рыцарей произвели в пятницу, 13 октября 1307 года.

Собеседник "Правды.Ру", автор четырёхтомной "Хроники крестовых походов", изложил свою версию тех давних событий, попутно затронув тему четвёртого крестового похода, когда крестоносцы захватили Константинополь. По сути чудовищный акт, когда одни христиане вырезали других, оказался противостоянием католицизма и православия, Запада и Востока.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"