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Отозвалось ли на Руси сожжение магистра тамплиеров

Правда ТВ

Известный медиевист, профессор церковной истории и религиоведения ПСТГУ Александр Дворкин, автор недавно вышедшего четырёхтомника "Хроники крестовых походов", где с позиций православного историка рассмотрел это событие Средних веков, расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о разгроме ордена тамплиеров. Его точка зрения необычна, но аргументирована.

Отозвалось ли на Руси сожжение магистра тамплиеров

18 марта 1314 года был сожжён последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Так римский папа и французский король поставили точку в почти 200-летней истории этого духовно-рыцарского ордена. Орден храмовников был упразднён папской буллой за два года до казни. Арест всех проживавших во Франции рыцарей произвели в пятницу, 13 октября 1307 года.

Зачем и кому нужно было избавиться от рыцарей Христа? Почему тамплиеры окружены столькими тайнами и загадками? Что значил разгром Ордена для тогдашней Руси?

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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