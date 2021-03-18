Отозвалось ли на Руси сожжение магистра тамплиеров

Известный медиевист, профессор церковной истории и религиоведения ПСТГУ Александр Дворкин, автор недавно вышедшего четырёхтомника "Хроники крестовых походов", где с позиций православного историка рассмотрел это событие Средних веков, расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о разгроме ордена тамплиеров. Его точка зрения необычна, но аргументирована.

18 марта 1314 года был сожжён последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Так римский папа и французский король поставили точку в почти 200-летней истории этого духовно-рыцарского ордена. Орден храмовников был упразднён папской буллой за два года до казни. Арест всех проживавших во Франции рыцарей произвели в пятницу, 13 октября 1307 года.

Зачем и кому нужно было избавиться от рыцарей Христа? Почему тамплиеры окружены столькими тайнами и загадками? Что значил разгром Ордена для тогдашней Руси?

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