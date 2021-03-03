Госдума готова проработать меры по соцзащите

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о мерах социальной защиты, которые были приняты в период пандемии, какие выводы были сделаны и что планируется для дальнейшего развития мер по социальной защите.
Собеседница "Правды.Ру" выразила своё неудовлетворение тем, что Росстат подчиняется минэкономразвития. На взгляд Светланы Бессараб, Федеральную службу государственной статистики должна курировать хотя бы Счётная палата.
В целом, по словам Светланы Бессараб, наша страна идёт в ногу с мировым трендом по обеспечению мер социальной защиты населения, хотя многое ещё предстоит сделать.
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