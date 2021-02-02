Гильдия риелторов: для чего нужны техпаспорта на жильё

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывает, на что необходимо обратить внимание в нормах о незаконной перепланировке квартир.
В настоящий момент существует абсолютно избыточная норма учёта и поэтому необходимо общественное обсуждение этой проблемы.
Площадкой для такого обсуждения может стать Общественный совет при Минстрое России, который по какой-то причине в настоящее время уклоняется от стоящей перед ним важной задачи по сокращению нормативов избыточного учёта перепланировки.
Здравый смысл и опыт зарубежных стран подсказывают, что речь в нормах может идти исключительно о границах жилья и несущих стенах. Любая внутренняя перепланировка, включая переподключение коммуникаций, так называемые "мокрые зоны" (ванные комнаты, кухни и т. д.), необязательно включать в нормативы, если они не затрагивают права других собственников и соседей.
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