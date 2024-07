Погрузитесь в мрачный Нью-Йорк 2329 года: детективный триллер Nobody Wants to Die вышел на консолях и ПК

Релизный трейлер киберпанкового детектива Nobody Wants to Die: игра уже доступна

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики киберпанкового нуарного детектива Nobody Wants to Die выпустили релизный трейлер, приуроченный к выходу игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC станет доступна вечером в Steam.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

В трейлере демонстрируются геймплейные фрагменты, ключевые сюжетные моменты и захватывающие пейзажи мрачного Нью-Йорка 2329 года, города, наполненного технологиями и людьми с вечной жизнью.

Игрокам предстоит взять на себя роль детектива Джеймса Карры, чтобы выследить серийного убийцу, который охотится на городскую элиту. В арсенале Карры — его навыки и уникальная способность перематывать время назад, что добавляет глубины и интриги в расследование.