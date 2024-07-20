Погрузитесь в мрачный Нью-Йорк 2329 года: детективный триллер Nobody Wants to Die вышел на консолях и ПК

Разработчики киберпанкового нуарного детектива Nobody Wants to Die выпустили релизный трейлер, приуроченный к выходу игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC станет доступна вечером в Steam.
В трейлере демонстрируются геймплейные фрагменты, ключевые сюжетные моменты и захватывающие пейзажи мрачного Нью-Йорка 2329 года, города, наполненного технологиями и людьми с вечной жизнью.
Игрокам предстоит взять на себя роль детектива Джеймса Карры, чтобы выследить серийного убийцу, который охотится на городскую элиту. В арсенале Карры — его навыки и уникальная способность перематывать время назад, что добавляет глубины и интриги в расследование.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.