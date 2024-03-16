Создатели Genshin Impact и Discovery выпустили благотворительный документальный фильм «Голоса природы»

Создатели Genshin Impact в сотрудничестве с Discovery представили благотворительный документальный фильм под названием "Голоса природы" ("Voices of Nature"). В этот раз в центре внимания оказался не виртуальный мир, а реальный мир природы.
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Зрителям предлагается ознакомиться с различными биомами и их ролями в экосистеме, например:
Океан, который приносит дождь и снег (через испарение), а также служит домом для морских существ
Коралловый риф, где обитатели океана могут найти укрытие и пищу
Лес, который поглощает углекислый газ и выделяет кислород, являясь домом для множества животных.
В фильме "Голоса природы" актерами озвучки выступили следующие известные личности:
Океан — Кит Харингтон
Коралловый риф — Лили Коул
Заснеженные горы — Макс Дженохан
Лес — Кейт Хамбл
Пустыня — Эд Стаффорд
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Благотворительный документальный фильм Genshin Impact × Discovery «Голоса природы»
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