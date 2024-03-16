Создатели Genshin Impact и Discovery выпустили благотворительный документальный фильм «Голоса природы»

Голоса природы: документальный фильм от создателей Genshin Impact и Discovery

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Создатели Genshin Impact в сотрудничестве с Discovery представили благотворительный документальный фильм под названием "Голоса природы" ("Voices of Nature"). В этот раз в центре внимания оказался не виртуальный мир, а реальный мир природы.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зрителям предлагается ознакомиться с различными биомами и их ролями в экосистеме, например:

Океан, который приносит дождь и снег (через испарение), а также служит домом для морских существ

Коралловый риф, где обитатели океана могут найти укрытие и пищу

Лес, который поглощает углекислый газ и выделяет кислород, являясь домом для множества животных.

В фильме "Голоса природы" актерами озвучки выступили следующие известные личности:

Океан — Кит Харингтон

Коралловый риф — Лили Коул

Заснеженные горы — Макс Дженохан

Лес — Кейт Хамбл

Пустыня — Эд Стаффорд

Благотворительный документальный фильм Genshin Impact × Discovery «Голоса природы»