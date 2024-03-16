Каталог "На заднем дворе" для The Sims 4 доступен бесплатно на Steam и EA до 13 апреля

Бесплатная раздача DLC "На заднем дворе" для The Sims 4

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На платформах Steam и EA началась раздача каталога "На заднем дворе" для The Sims 4, который будет доступен для загрузки до 13 апреля, 20:00 по московскому времени. Количество доступных DLC ограничено.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Каталог включает в себя 25 тематических предметов для редактора персонажа, а также уникальные растения, элементы освещения и декорации для режима строительства. Основные нововведения включают в себя водные дорожки, которые можно разместить на газоне. Для установки каталога требуется базовая версия игры, которая бесплатно доступна на платформе Steam.

В настоящее время EA проводит весеннюю распродажу The Sims 4 со скидками до 60%. По сниженным ценам вы можете приобрести такие каталоги, как "День стирки", "Компактная жизнь", "Классная кухня" и многие другие дополнения.

Официальный трейлер для «The Sims 4 На заднем дворе — Каталог»