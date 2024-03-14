Джейсон Лейк: верю в клуб Complexity

Основатель Complexity Gaming Джейсон Лейк взял в банке кредит, чтобы выкупить свой клуб. Об этом он сообщил в интервью Ричарду Льюису, опубликованном на YouTube.
"Я многим пожертвовал, но сделал это. Потому что верю в Complexity", — приводит слова Лейка Telegram-канал m0NESY NEWS.
Также основатель клуба заявил, что ради клуба поставил на кон все свои сбережения: взял кредит и выставил свой дом в качестве залога.
Отметим, что ранее компания GameSquare сообщила о продаже киберспортивного клуба Complexity Gaming Джейсону Лейку. Общая сумма сделки оценивается в $10,36 миллиона.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.