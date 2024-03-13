Кастер Dota 2 Рустам Adekvat высказался о выходе Entity на Elite League

Геймер в Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов рассказал, что думает об уровне игры коллектива Entity в отборочных на Elite League для Западной Европы.
В Telegram комментатор заявил, что у команды могут появиться сложности на первом же групповом этапе турнира.
"Fishman с бойцами отобрался! Правда радости не так много, играли так себе. В следующей стадии будет очень тяжело", — заявил он.
Дело в том, что эта команда выиграла в отборочных на Elite League для Западной Европы, одолев MOUZ со счетом 2:0 в финале верхней сетки. Коллектив во главе с Дмитрием Fishman Полищуком будет играть в турнире с первого группового этапа, как и другие победители квалификаций.
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