Кастер Dota 2 Рустам Adekvat высказался о выходе Entity на Elite League

Adekvat про выход команды Entity на Elite League: "В следующей стадии будет очень тяжело"

0:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймер в Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов рассказал, что думает об уровне игры коллектива Entity в отборочных на Elite League для Западной Европы.

Фото: wikimedia.org by Daniel Benavides is licensed under CC BY 2.0

В Telegram комментатор заявил, что у команды могут появиться сложности на первом же групповом этапе турнира.

"Fishman с бойцами отобрался! Правда радости не так много, играли так себе. В следующей стадии будет очень тяжело", — заявил он.

Дело в том, что эта команда выиграла в отборочных на Elite League для Западной Европы, одолев MOUZ со счетом 2:0 в финале верхней сетки. Коллектив во главе с Дмитрием Fishman Полищуком будет играть в турнире с первого группового этапа, как и другие победители квалификаций.