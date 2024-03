Как управлять пулей на охоте за сатанистами?

Шутер-головоломка Children of the Sun выйдет 9 апреля

0:53 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издательство Devolver Digital (Hotline Miami, Katana Zero, Loop Hero и Cult of the Lamb) и немецкий инди-разработчик Рене Ротер раскрыли дату релиза необычного тактического шутера-головоломки от третьего лица Children of the Sun. Игра была анонсирована 2 февраля 2024 года, а выйдет уже 9 апреля, при этом все желающие могут уже сейчас опробовать демо-версию в Steam.

Фото: steampowered.com by René Rother is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Children of the Sun игрокам отводится роль девушки, жаждущей отомстить лидеру зловещего культа. Однако путь будет непрост: на каждом уровне у неё будет только одна пуля.

Управляя пулей, вы убиваете врагов, активируете ловушки и меняете окружение. Можно корректировать траекторию пули при попадании в цель, облетать преграды и ускоряться. При этом все загадки допускают несколько решений.

Children of the Sun | April 9 on Steam