Сельский водитель под прицелом российского игродела

"Заря": сюжетный симулятор сельского водилы от российских разработчиков

0:56 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российская инди-студия SBSR выпустила трейлер игры "Заря" для желающих погрузиться в атмосферу российской деревни.

Фото: steampowered.com by SBSR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сюжетном симуляторе сельского водителя в пост-советском антураже игровой процесс не ограничится одними лишь поездками по просёлочным дорогам или же тюнингом машин. Если верить пресс-релизу, игрок сможет погрузиться в жизнь Василия, водителя "буханки", который пытается вдохнуть новую жизнь в своё село и помогать односельчанам: гонять с Петровичем на рыбалку, возить урожай на базу, буксировать машины, жарить шашлык с мужиками в гаражах и заниматься другими не менее важными делами.

По словам разработчиков, на создание игры их вдохновляли MudRunner, Death Stranding и Disco Elysium. Представители студии также сообщили, что игра привлекла внимание японских СМИ, а местные игроки стали активно добавлять "Зарю" в список желаемого на платформе Steam.

Дата релиза пока неизвестна.

Zarya Steam Reveal Trailer