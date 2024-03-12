Сельский водитель под прицелом российского игродела

Российская инди-студия SBSR выпустила трейлер игры "Заря" для желающих погрузиться в атмосферу российской деревни.
В сюжетном симуляторе сельского водителя в пост-советском антураже игровой процесс не ограничится одними лишь поездками по просёлочным дорогам или же тюнингом машин. Если верить пресс-релизу, игрок сможет погрузиться в жизнь Василия, водителя "буханки", который пытается вдохнуть новую жизнь в своё село и помогать односельчанам: гонять с Петровичем на рыбалку, возить урожай на базу, буксировать машины, жарить шашлык с мужиками в гаражах и заниматься другими не менее важными делами.
По словам разработчиков, на создание игры их вдохновляли MudRunner, Death Stranding и Disco Elysium. Представители студии также сообщили, что игра привлекла внимание японских СМИ, а местные игроки стали активно добавлять "Зарю" в список желаемого на платформе Steam.
Дата релиза пока неизвестна.
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