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Создатели хоррора The Outlast Trials огласили свои планы на грядущие обновления, которые включают в себя новых врагов, испытания и игровые режимы

The Outlast Trials: первый сезон и внутриигровые события

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Видеоигры

После выхода The Outlast Trials из стадии раннего доступа, разработчики Red Barrels раскрыли детали поддержки сетевого хоррора. Студия заявила, что первый сезон начнется летом, но конкретная дата пока не уточняется.

The Outlast Trials: первый сезон и внутриигровые события
Фото: ign.com by The Outlast Trials

В ближайшем будущем в The Outlast Trials состоится внутриигровое событие под названием "Токсический шок", за которым последует еще одно секретное мероприятие. Первый сезон обещает добавить в игру новые испытания, оружие и награды. В планах также внедрение ежедневных и еженедельных заданий, нового режима, появление новых врагов и многое другое.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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