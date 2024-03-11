Киберспортсмен Daxak перешел в новую команду

Геймер из России Никита Daxak Кузьмин перешел в новый клуб. Его включили в заявку Ninja Penguins по Dota 2 на западноевропейские игры закрытой квалификации на Elite League. Матчи начинаются сегодня, 11 марта, и пройдут до 13 марта в онлайн-формате.
Никита в новой команде получил третью позицию. Ранее игроки этого состава приняли участие в European Pro League Season 16, но текущий ростер почти полностью отличается от предыдущего. В составе Ninja Penguins из прошлой пятерки попали Милан MiLAN Козомара и doctorbum.
Добавим, что восемь сборных разыграют два слота в основном этапе чемпионата.
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