Киберспортсмен Daxak перешел в новую команду

Российский игрок Daxak выступит на Elite League в западноевропейских отборочных

0:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймер из России Никита Daxak Кузьмин перешел в новый клуб. Его включили в заявку Ninja Penguins по Dota 2 на западноевропейские игры закрытой квалификации на Elite League. Матчи начинаются сегодня, 11 марта, и пройдут до 13 марта в онлайн-формате.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Никита в новой команде получил третью позицию. Ранее игроки этого состава приняли участие в European Pro League Season 16, но текущий ростер почти полностью отличается от предыдущего. В составе Ninja Penguins из прошлой пятерки попали Милан MiLAN Козомара и doctorbum.

Добавим, что восемь сборных разыграют два слота в основном этапе чемпионата.