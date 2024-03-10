Аня Чалотра в роли Харуны: разработчики Unknown 9: Awakening представили новый трейлер

Новый трейлер Unknown 9: Awakening с Аней Чалотра в роли Харуны

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Bandai Namco решила перезапустить приключенческий боевик Unknown 9: Awakening, который был впервые анонсирован в 2020 году. Но теперь планы на создание полноценной художественной вселенной Unknown 9 отложены, и фокус больше не на сюжетных подкастах, книгах и комиксах, а на самой игре, которая также претерпела некоторые изменения.

Фото: wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Центральным персонажем остается Харуна, но теперь она стала старше. В роли Харуны выступит британская актриса Аня Чалотра, известная по роли Йеннифэр в сериале "Ведьмак". Теперь она обладает сверхъестественными способностями и способна заглядывать в параллельное измерение за тайными знаниями, вместо преследования видений собственной смерти.

Новый трейлер демонстрирует мощь героини и представляет некоторые локации, которые игроки смогут посетить. Среди обещанных мест — опасные индийские джунгли, пустыни Мавритании, Португалия XIX века и другие.

Unknown 9: Awakening выйдет уже этим летом на PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Unknown 9: Awakening – Announcement Trailer