Microsoft выпустила серию контроллеров Fallout для Xbox с Vault Boy

Представлены новые контроллеры Fallout для Xbox

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Microsoft выпустила специальные новые контроллеры Fallout для Xbox Design Lab. Доступный для сборки сегодня планшет стоимостью 85 долларов оснащён уникальным коллажем из иконок Vault Boy, включая пасхальные яйца, а также цветами, характерными для франшизы.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Commons, the free media repository

Уже можно начать создавать свой контроллер Fallout с четырьмя различными темами на веб-сайте Xbox Design Lab.

Доступны следующие варианты:

обитатель хранилища,

Братство,

Пип-Бой

и мутант.

Хотя обложка осталась прежней, кнопки, триггеры и D-pad окрашены в цвета, соответствующие их тематике. Например, опция mutant предлагает зелёные джойстики, в то время как у Brotherhood есть красная D-pad.

Кроме того, Microsoft добавила, что обновления возможны и для новых контроллеров Fallout. Помимо персональной гравировки, вы можете дополнить накладки прорезиненными ручками, а также металлическими триггерами и D-образными накладками.

В прошлом месяце Bethesda представила Fallout Special Anthology Edition, новый комплект для ПК, содержащий семь игр франшизы, а также интересные предметы коллекционирования.

Известно, что поступление коллекции запланировано на 11 апреля.