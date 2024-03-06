Microsoft выпустила серию контроллеров Fallout для Xbox с Vault Boy

Microsoft выпустила специальные новые контроллеры Fallout для Xbox Design Lab. Доступный для сборки сегодня планшет стоимостью 85 долларов оснащён уникальным коллажем из иконок Vault Boy, включая пасхальные яйца, а также цветами, характерными для франшизы.
Уже можно начать создавать свой контроллер Fallout с четырьмя различными темами на веб-сайте Xbox Design Lab.
Доступны следующие варианты:
Хотя обложка осталась прежней, кнопки, триггеры и D-pad окрашены в цвета, соответствующие их тематике. Например, опция mutant предлагает зелёные джойстики, в то время как у Brotherhood есть красная D-pad.
Кроме того, Microsoft добавила, что обновления возможны и для новых контроллеров Fallout. Помимо персональной гравировки, вы можете дополнить накладки прорезиненными ручками, а также металлическими триггерами и D-образными накладками.
В прошлом месяце Bethesda представила Fallout Special Anthology Edition, новый комплект для ПК, содержащий семь игр франшизы, а также интересные предметы коллекционирования.
Известно, что поступление коллекции запланировано на 11 апреля.
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