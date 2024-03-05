Эксклюзивные трейлеры и анонсы: Microsoft представит геймерам новинки для Xbox и ПК

Microsoft сообщила, что 6 марта в 21:00 по московскому времени состоится новая трансляция Xbox Partner Preview, нацеленная на представление игр для PC и консолей Xbox от партнеров компании. Среди участников будут такие известные издатели, как Capcom, Nexon, Electronic Arts и другие.
В течение получаса зрителям будут показаны трейлеры новых проектов. Примеры включают в себя видеоролик о сражениях и прохождении платформера Tales Of Kenzera: Zau, геймплей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, подробное описание The First Berserker: Khazan и многое другое.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.