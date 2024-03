Эксклюзивные трейлеры и анонсы: Microsoft представит геймерам новинки для Xbox и ПК

Microsoft разглашает секреты: что ожидать от Xbox Partner Preview

Microsoft сообщила, что 6 марта в 21:00 по московскому времени состоится новая трансляция Xbox Partner Preview, нацеленная на представление игр для PC и консолей Xbox от партнеров компании. Среди участников будут такие известные издатели, как Capcom, Nexon, Electronic Arts и другие.

Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В течение получаса зрителям будут показаны трейлеры новых проектов. Примеры включают в себя видеоролик о сражениях и прохождении платформера Tales Of Kenzera: Zau, геймплей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, подробное описание The First Berserker: Khazan и многое другое.