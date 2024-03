Вышло новое видео игры Star Citizen с огромным космическим кораблём

В сети появился новый видео-ролик игры Star Citizen, где показан огромный космический фрегат Idris. Этот корабль может поместить в себя до трёх небольших носителей и шаттлов, его длина равна 242 метрам, а экипаж состоит из 28 человек. Разработчики игры не поленились и даже продемонстрировали все его уникальные особенности: жильё, ангар, мостик, оборудование и интерьеры.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository

Также известно, что однопользовательская кампания Squadron 42 полностью готова и проходит стадию проверки ошибок и тестирование перед релизом. Точная дата выхода пока неизвестна.

First Look At IDRIS Interior! - Star Citizen