Вышло новое видео игры Star Citizen с огромным космическим кораблём

В сети появился новый видео-ролик игры Star Citizen, где показан огромный космический фрегат Idris. Этот корабль может поместить в себя до трёх небольших носителей и шаттлов, его длина равна 242 метрам, а экипаж состоит из 28 человек. Разработчики игры не поленились и даже продемонстрировали все его уникальные особенности: жильё, ангар, мостик, оборудование и интерьеры.
Также известно, что однопользовательская кампания Squadron 42 полностью готова и проходит стадию проверки ошибок и тестирование перед релизом. Точная дата выхода пока неизвестна.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.