В магазине Steam раскрыли планы на распродажи во второй половине 2024 года

В Steam анонсировали распродажи на вторую половину 2024 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Во второй половине 2024 года компания Valve, владеющая платформой-магазином Steam, устроит ряд распродаж и ивентов для геймеров. Среди них — множество тематических фестивалей и акций.

Фото: imageform.se by Valve is licensed under Commons, the free media repository

Самые важные из них:

Фестиваль файтингов — с 5 по 12 августа

Фестиваль космических исследований — с 2 по 9 сентября

Октябрьский фестиваль "Играм быть" — с 14 по 21 октября

Фестиваль "Страхи в Steam" — с 28 октября по 4 ноября

Осенняя распродажа — с 27 ноября по 4 декабря

Зимняя распродажа — с 19 декабря по 2 января

Кроме того, игроков ожидает летняя распродажа, которая состоится с конца июня и продлится до средины июля. Также будут проведены несколько маленьких ивентов.