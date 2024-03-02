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В магазине Steam раскрыли планы на распродажи во второй половине 2024 года

В Steam анонсировали распродажи на вторую половину 2024 года

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Видеоигры

Во второй половине 2024 года компания Valve, владеющая платформой-магазином Steam, устроит ряд распродаж и ивентов для геймеров. Среди них — множество тематических фестивалей и акций.

В Steam анонсировали распродажи на вторую половину 2024 года
Фото: imageform.se by Valve is licensed under Commons, the free media repository

Самые важные из них:

  • Фестиваль файтингов — с 5 по 12 августа
  • Фестиваль космических исследований — с 2 по 9 сентября
  • Октябрьский фестиваль "Играм быть" — с 14 по 21 октября
  • Фестиваль "Страхи в Steam" — с 28 октября по 4 ноября
  • Осенняя распродажа — с 27 ноября по 4 декабря
  • Зимняя распродажа — с 19 декабря по 2 января

Кроме того, игроков ожидает летняя распродажа, которая состоится с конца июня и продлится до средины июля. Также будут проведены несколько маленьких ивентов.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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