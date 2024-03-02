Новый рекорд в Steam: количество пользователей онлайн достигло 34 миллиона человек

Сегодня на популярной гейм-платформе Steam установлен очередной рекорд — 2 марта одновременно онлайн были более 34 миллионов пользователей. Пиковый показатель достиг 34 298 950 человек, из которых 11,1 миллиона находились внутри игр. Прошлогодний рекорд в 33 миллиона был побит.
Несмотря на конкуренцию других издателей, Steam продолжает удерживать лидерство на рынке ПК-игр. Компания Гейба Ньюэлла и его команда пользуются большой популярностью у геймеров и занимают заслуженное первое место среди магазинов видео-игр.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.