Новый рекорд в Steam: количество пользователей онлайн достигло 34 миллиона человек

Количество пользователей онлайн в Steam превысило 34 миллиона человек

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня на популярной гейм-платформе Steam установлен очередной рекорд — 2 марта одновременно онлайн были более 34 миллионов пользователей. Пиковый показатель достиг 34 298 950 человек, из которых 11,1 миллиона находились внутри игр. Прошлогодний рекорд в 33 миллиона был побит.

Фото: imageform.se by Valve is licensed under Commons, the free media repository

Несмотря на конкуренцию других издателей, Steam продолжает удерживать лидерство на рынке ПК-игр. Компания Гейба Ньюэлла и его команда пользуются большой популярностью у геймеров и занимают заслуженное первое место среди магазинов видео-игр.