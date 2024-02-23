Компания Netherrealm подтвердила, что для Mortal Kombat 1 в ближайшее время выйдет кроссплей

Для файтинга Mortal Kombat 1 выйдет кроссплей

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Netherrealm, разработавшая игру, заявила, что кроссплей станет доступен в Mortal Kombat 1 в ближайшем обновлении, которое ожидается в конце февраля.

Фото: youtube.com by Mortal Kombat official YouTube channel is licensed under Commons, the free media repository

С этим обновлением игроки смогут играть друг с другом на разных игровых платформах, таких как PS5, Xbox Series X|S, ПК (Steam) и Epic Games Store. Однако пользователи платформы Nintendo Switch не получат поддержку кроссплея в ближайшем будущем.

Компания Netherrealm регулярно выпускает обновления для Mortal Kombat 1 с момента её выхода осенью 2023 года. Ранее была добавлена функция поддержки фильтров Wi-Fi. Теперь геймерам будет легче выбирать игроков-оппонентов с удобным для них интернет-соединением.

Недавно разработчики выпустили трейлер с новым DLC-персонажем — Миротворцем, который появится 28 февраля в Mortal Kombat 1. Кроме того, в ближайшее время ожидается появление ещё нескольких новых DLC-бойцов, таких как Ермак, Хоумлендер и Такеда Такахаши.

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