Компания Netherrealm подтвердила, что для Mortal Kombat 1 в ближайшее время выйдет кроссплей

Компания Netherrealm, разработавшая игру, заявила, что кроссплей станет доступен в Mortal Kombat 1 в ближайшем обновлении, которое ожидается в конце февраля.

Фото: youtube.com by Mortal Kombat official YouTube channel is licensed under Commons, the free media repository