Игроки могут получить бесплатно новые костюмы в Sifu

Разработчики игры из Sloclap сообщили, что им удалось продать 3 миллиона копий Sifu для ПК и консолей. Поэтому компания решила поощрить фанатов экшена и подарить новые костюмы:

Фото: wikimedia.org by Coutinho is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository