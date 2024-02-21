Разработчики игры из Sloclap сообщили, что им удалось продать 3 миллиона копий Sifu для ПК и консолей. Поэтому компания решила поощрить фанатов экшена и подарить новые костюмы:
Sloclap обещала геймерам ещё несколько сюрпризов, а также поделилась статистическими подробностями: общее количество игровых часов превысило 1 660 000 часов!
Кроме того, сообщается, что по игре Sifu собираются снять фильм, над которым работает создатель фильмов о "Джоне Уике" Дерек Кольстад.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.