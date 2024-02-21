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Игроки могут получить бесплатно новые костюмы в Sifu

Экшн-игру Sifu купили более 3 млн. человек

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Видеоигры

Разработчики игры из Sloclap сообщили, что им удалось продать 3 миллиона копий Sifu для ПК и консолей. Поэтому компания решила поощрить фанатов экшена и подарить новые костюмы:

Экшн-игру Sifu купили более 3 млн. человек
Фото: wikimedia.org by Coutinho is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
  • чёрный уличный костюм
  • форму с маской для сражений.

Sloclap обещала геймерам ещё несколько сюрпризов, а также поделилась статистическими подробностями: общее количество игровых часов превысило 1 660 000 часов!

Кроме того, сообщается, что по игре Sifu собираются снять фильм, над которым работает создатель фильмов о "Джоне Уике" Дерек Кольстад.

Sifu - Launch Trailer | PS5, PS4
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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