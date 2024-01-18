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Обезьяна целиком прошла Minecraft и убила финального босса

Смогла даже обезьяна: примат целиком прошёл игру Minecraft

1:30
Видеоигры

В эксперименте, проведенном исследовательским центром Ape Initiative, обезьяне-бонобо Канзи удалось не только освоить, но и успешно завершить прохождение Minecraft, победив финального босса. Этот уникальный подвиг стал возможным благодаря совместным усилиям шимпанзе Теко и популярного YouTube-блогера ChrisDaCow, но именно Канзи продемонстрировала свои выдающиеся навыки.

Смогла даже обезьяна: примат целиком прошёл игру Minecraft
Фото: Openverse by patriziasoliani is licensed under CC BY-NC 2.0.

Протяженность обучения обезьяны по имени Канзи игре Minecraft составила целый год. С помощью своих пальцев на большом сенсорном экране она управляла персонажем, получая вознаграждение в виде угощения за успешные действия. За это время примат освоил основные навыки, такие как передвижение, поиск еды и строительство блоков. Канзи стала способной самостоятельно исследовать пещеры, выживать в опасных условиях и даже открывать двери.

Теко и ChrisDaCow внесли значительный вклад в обучение Канзи, оказывая помощь в сражениях, предоставляя стратегические советы и обучая умения, необходимые для победы. Однако, выдающимся моментом стало то, что Канзи самостоятельно разливала воду под ногами персонажа, что позволяло избежать урона при падении с высоты.

Ape Initiative — это исследовательский центр, специализирующийся на изучении и сохранении бонобо. Весь проект, посвященный обучению обезьян проходить Minecraft, проводился при постоянном медицинском наблюдении, чтобы гарантировать благополучие всех животных.

Я Научил Обезьяну Играть в Minecraft
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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