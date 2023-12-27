Данный мод возвращает локации в RDR 2 из первой части

Новый мод для Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games добавил северную часть карты мира из оригинальной первой части RDR, предоставляя возможность полного исследования этой области. В ходе работы над модом были полностью переработаны города и неигровые персонажи. В настоящее время мод находится в стадии разработки и доступен для игры в раннем доступе.
Поскольку мод еще в разработке, на текущий момент он представляет собой неоконченный и недоработанный продукт. Есть еще много работы по добавлению и/или улучшению различных элементов. Единственное завершенное на 100% местоположение — Casa Madrugada. Рекомендуется игрокам начать свое знакомство с модом именно с этой локации, чтобы получить представление о том, что предложит мод после завершения разработки.
Вы можете загрузить мод с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Также вы можете просмотреть видео, чтобы увидеть, как выглядел бы условный ремейк оригинальной Red Dead Redemption на движке второй части.
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