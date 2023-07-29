У мужских персонажей в видеоиграх на 50% больше диалогов, чем у женских

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Исследование, проведенное учеными из университетов Глазго и Кардиффа, обнаружило, что мужские персонажи в ролевых играх имеют на 50% больше диалогов, чем их женские коллеги.

Фото: Квадрат Эникс

Ролевые игры (RPG) представляют собой жанр компьютерных игр, в которых игрок может взять на себя роль одного или нескольких персонажей, часто в фантастических или антиутопических мирах. Обычно персонажи преследуют определенные задания и миссии, чтобы пройти на следующий уровень игры.

Исследователи проанализировали диалоги из 50 ролевых игр, выпущенных с 1986 по 2020 год, включая такие популярные игры, как Final Fantasy, Skyrim и Mass Effect. Всего было изучено 6,2 миллиона слов, произнесенных в диалогах более чем 13 тысяч персонажей.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показали, что в 94% из исследованных игр было больше диалогов у мужских персонажей, чем у женских. Это включает игры, где женские персонажи являются главными героями, например, Final Fantasy X-2 и King's Quest VII.

Доктор Стефани Ренник, научный сотрудник Университета Глазго по философии, отметила: «Мы предполагали, что мужских диалогов будет больше, но нас удивило, что только три из 50 игр имели более 50% женских диалогов. Отсутствие женских персонажей присутствовало на всех уровнях, включая основных героев и фоновых NPC (неигровые персонажи)».

Ученые также выявили, что только 35% слов произносились женскими персонажами, и они чаще проявляли себя сдержанно, извинялись или были вежливыми по сравнению с мужскими персонажами.

Кроме того, исследование обнаружило примеры гендерного поведения со стороны сопровождающих персонажей в игре Stardew Valley. Женщинам-игрокам предлагали салат и вино, считая, что они менее опытны в видеоиграх и нежнее, в то время как мужчинам-игрокам предоставляли макароны и эль, предполагая, что они более энергичны и умеют играть в видеоигры.

Исходя из результатов исследования, доктор Шон Робертс, преподаватель Кардиффского университета, выразил надежду, что разработчики игр обратят внимание на эти неравенства и сделают игры более инклюзивными для всех игроков. Важно придерживаться более разнообразного представительства в играх, чтобы сделать игровое пространство более включающим и радушным для всех игроков, вне зависимости от их пола.