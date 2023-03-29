Hogwarts Legacy заняла 1 место в рейтинге самых продаваемых игр в США

2:39 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Circana, новая компания, образованная в результате слияния IRI и NPD Group, опубликовала данные о продажах видеоигр в США за февраль 2023 года. PlayStation 5 — самая подаваемая консоль, а Hogwarts Legacy — самая продаваемая видеоигра.

Пискателла отмечает, что PS5 занимает первое место как по штучным продажам, так и по продажам в долларах. Switch находится на втором месте по объему продаж, а Xbox Series X|S — на третьем. Однако, если мы посмотрим на продажи в долларах, эти две позиции поменяются местами: Xbox Series X|S займет второе место, а Switch — третье. Очевидно, это связано с тем, что консоли Microsoft дороже, чем консоли Nintendo.

Давайте взглянем на рейтинг самых продаваемых видеоигр за февраль 2023 года, в который входят как физические, так и цифровые игры:

Топ-20 самых продаваемых игр февраля 2023 года в США

Hogwarts Legacy (новинка) Call of Duty: Modern Warfare II Dead Space Madden NFL 23 EA Sports FIFA 23 The Last of Us Part I Elden Ring Wild Hearts Like a Dragon: Ishin! Octopath Traveler II God of War Ragnarök Minecraft Mario Kart 8 Pokémon Scarlet and Violet Kirby's Return to Dream Land Company of Heroes 3 Sonic Frontiers The Last of Us Part II NBA 2K23 Theatrhythm Final Bar Line

По данным Circana, ранее известной как The NPD Group, в феврале 2023 года жители США потратили 4,6 миллиарда долларов на видеоигры, консоли и аксессуары. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самой продаваемой игрой месяца стала Hogwarts Legacy, заняв первое место по продажам на всех доступных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Второе место занимает Call of Duty: Modern Warfare II, а третье — ремейк Dead Space.

Обновленная версия The Last of Us сумела занять шестую позицию, а ее вторая часть — восемнадцатую.

God of War Ragnarok выпал из топ-10, заняв теперь одиннадцатую позицию.

PS5 продолжает оставаться самой продаваемой консолью как с точки зрения денег, так и количества проданных единиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.