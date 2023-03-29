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Hogwarts Legacy заняла 1 место в рейтинге самых продаваемых игр в США

2:39
Видеоигры

Circana, новая компания, образованная в результате слияния IRI и NPD Group, опубликовала данные о продажах видеоигр в США за февраль 2023 года. PlayStation 5 — самая подаваемая консоль, а Hogwarts Legacy — самая продаваемая видеоигра.

Hogwarts Legacy заняла 1 место в рейтинге самых продаваемых игр в США

Пискателла отмечает, что PS5 занимает первое место как по штучным продажам, так и по продажам в долларах. Switch находится на втором месте по объему продаж, а Xbox Series X|S — на третьем. Однако, если мы посмотрим на продажи в долларах, эти две позиции поменяются местами: Xbox Series X|S займет второе место, а Switch — третье. Очевидно, это связано с тем, что консоли Microsoft дороже, чем консоли Nintendo.

Давайте взглянем на рейтинг самых продаваемых видеоигр за февраль 2023 года, в который входят как физические, так и цифровые игры:

Топ-20 самых продаваемых игр февраля 2023 года в США

  1. Hogwarts Legacy (новинка)
  2. Call of Duty: Modern Warfare II
  3. Dead Space
  4. Madden NFL 23
  5. EA Sports FIFA 23
  6. The Last of Us Part I
  7. Elden Ring
  8. Wild Hearts 
  9. Like a Dragon: Ishin! 
  10. Octopath Traveler II 
  11. God of War Ragnarök
  12. Minecraft
  13. Mario Kart 8
  14. Pokémon Scarlet and Violet
  15. Kirby's Return to Dream Land
  16. Company of Heroes 3
  17. Sonic Frontiers
  18. The Last of Us Part II
  19. NBA 2K23
  20. Theatrhythm Final Bar Line

По данным Circana, ранее известной как The NPD Group, в феврале 2023 года жители США потратили 4,6 миллиарда долларов на видеоигры, консоли и аксессуары. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самой продаваемой игрой месяца стала Hogwarts Legacy, заняв первое место по продажам на всех доступных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Второе место занимает Call of Duty: Modern Warfare II, а третье — ремейк Dead Space.

  • Обновленная версия The Last of Us сумела занять шестую позицию, а ее вторая часть — восемнадцатую.
  • God of War Ragnarok выпал из топ-10, заняв теперь одиннадцатую позицию.
  • PS5 продолжает оставаться самой продаваемой консолью как с точки зрения денег, так и количества проданных единиц.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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