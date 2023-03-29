Hogwarts Legacy заняла 1 место в рейтинге самых продаваемых игр в США

Circana, новая компания, образованная в результате слияния IRI и NPD Group, опубликовала данные о продажах видеоигр в США за февраль 2023 года. PlayStation 5 — самая подаваемая консоль, а Hogwarts Legacy — самая продаваемая видеоигра.
Пискателла отмечает, что PS5 занимает первое место как по штучным продажам, так и по продажам в долларах. Switch находится на втором месте по объему продаж, а Xbox Series X|S — на третьем. Однако, если мы посмотрим на продажи в долларах, эти две позиции поменяются местами: Xbox Series X|S займет второе место, а Switch — третье. Очевидно, это связано с тем, что консоли Microsoft дороже, чем консоли Nintendo.
Давайте взглянем на рейтинг самых продаваемых видеоигр за февраль 2023 года, в который входят как физические, так и цифровые игры:
По данным Circana, ранее известной как The NPD Group, в феврале 2023 года жители США потратили 4,6 миллиарда долларов на видеоигры, консоли и аксессуары. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Самой продаваемой игрой месяца стала Hogwarts Legacy, заняв первое место по продажам на всех доступных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Второе место занимает Call of Duty: Modern Warfare II, а третье — ремейк Dead Space.
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