Valve прекратит поддержку Steam для Windows 7, 8 и 8.1 в следующем году

Valve объявила, что ее последнее бета-обновление клиента Steam больше не будет поддерживаться в Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2024 года. Компания заявила, что всем владельцам этих операционных систем необходимо будет перейти на более новую версию Windows для доступа к Steam. Некоторых это может не удивить, учитывая, что последние функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не поддерживается в более старых версиях Windows.

Прекращение поддержки этих операционных систем также связано с тем, что для будущих версий клиентов потребуются обновления безопасности, которые доступны только в Windows 10 и более поздних версиях. Valve рекомендует выполнить обновление до Windows 10 или более поздней версии, а 27 марта было объявлено о прекращении поддержки некоторых операционных систем одновременно с выпуском бета-обновления.

Согласно статистике Steam, только 0,09% игроков используют 32-битную версию Windows 7, а 1,43% — 64-битную версию Windows 7. При этом 62,33% игроков перешли на Windows 10, а 32,06% — на Windows. 11. Учитывая, что Windows 7 и 8 существуют уже более десяти лет, неудивительно, что крупные компании считают, что пора прекратить их поддержку. Это особенно верно, поскольку большинство компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Microsoft, уже прекратили поддержку Windows 7 и 8 в 2020 и 2023 годах соответственно. Теперь Steam официально присоединяется к этой группе, прекратив поддержку Windows 7 и 8 1 января 2024 года.

Что это означает для пользователей Windows 7 и 8 (включая 8.1)?

Проще говоря, Steam больше не будет работать на их ПК. Страница поддержки Steam рекомендует пользователям обновить свои системы до более новых версий Windows, в частности до Windows 10 или Windows 11, чтобы продолжить доступ к клиенту Steam, его обширной библиотеке и форумам сообщества. Для будущих версий Steam потребуются обновления безопасности и функции Windows, которые доступны только в Windows 10 и 11, учитывая, что Microsoft уже некоторое время не выпускает обновления безопасности для Windows 7 и 8.

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