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Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия

Телебашня » Звезды ТВ

Звезда Первого канала Екатерина Андреева поделилась секретным секретом со своими подписчиками.

Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия

Телеведущая рассказала подписчикам своего Instagram забавную историю, как она ехала со смены в Останкино и повстречалась на светофоре с полицейскими, которые тоже ехали со смены. Узнав ее, сотрудники полиции включили проблесковые маячки на своей машине, а Екатерина прибавила громкость музыки. Такая импровизированная "дискотека" продолжалась несколько секунд, пока автомобили ждали зеленого сигнала. "Так и повеселили друг друга на светофоре", — написала Екатерина Андреева.

Далее телеведущая выразила уверенность, что в начале весны пандемия коронавируса закончится, назвав точную дату и обосновав свои слова древним знанием.

"Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта. Так звезды говорят, и в переводе с санскрита такие периоды называются "грязная вода" и случаются приблизительно раз в 60 лет — когда вдруг какая-то муть возникаеет из ниоткуда и уходит в никуда. Так что ждем", — подытожила Екатерина Андреева.

Подписчики с удовольствием согласились с ней: "Пусть ваши слова сбудутся. Замучили эти запреты".

 

Автор: Людмила Черткова
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