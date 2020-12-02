Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия

Звезда Первого канала Екатерина Андреева поделилась секретным секретом со своими подписчиками.

Телеведущая рассказала подписчикам своего Instagram забавную историю, как она ехала со смены в Останкино и повстречалась на светофоре с полицейскими, которые тоже ехали со смены. Узнав ее, сотрудники полиции включили проблесковые маячки на своей машине, а Екатерина прибавила громкость музыки. Такая импровизированная "дискотека" продолжалась несколько секунд, пока автомобили ждали зеленого сигнала. "Так и повеселили друг друга на светофоре", — написала Екатерина Андреева.

Далее телеведущая выразила уверенность, что в начале весны пандемия коронавируса закончится, назвав точную дату и обосновав свои слова древним знанием.

"Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта. Так звезды говорят, и в переводе с санскрита такие периоды называются "грязная вода" и случаются приблизительно раз в 60 лет — когда вдруг какая-то муть возникаеет из ниоткуда и уходит в никуда. Так что ждем", — подытожила Екатерина Андреева.

Подписчики с удовольствием согласились с ней: "Пусть ваши слова сбудутся. Замучили эти запреты".