Самый уединённый курорт Таиланда: вы точно о нём не слышали

Хотите увидеть Таиланд таким, каким он был до массового туризма? Добро пожаловать в Банг Сапхан Яй — уютную рыбацкую деревню, спрятанную от толп путешественников.
Банг Сапхан Яй находится всего в пяти часах езды от Бангкока, но остаётся в стороне от популярных туристических маршрутов.
Здесь вас ждут золотые пляжи, окружённые бамбуковыми хижинами, лазурные воды, идеальные для снорклинга, и удивительное спокойствие, которого уже не найти в переполненных курортных зонах.
К югу от деревни расположился пляж Суан Луанг — главный центр притяжения для любителей водных видов спорта.
Здесь можно покататься на каяке, насладиться тишиной и уединением среди пальм и песчаных дюн. Не менее интересен Бо Тонг Ланг — уединённый пляж с уютными кафе, где практически нет туристов.
Банг Сапхан Яй — это место для настоящего гастрономического приключения. Однако стоит учесть, что персонал большинства местных ресторанчиков не говорит по-английски, за исключением популярного Tae's.
Среди других отличных заведений: Suan Sabai Sabai (французско-тайская кухня), Why Not Bar и The Country Road Bar & Restaurant. Если захотите продолжить вечер, учтите, что бары здесь работают не допоздна — обычно закрываются к 22:00.
Немаловажная часть атмосферы Банг Сапхан Яй — традиционные бамбуковые бунгало, расположенные прямо на берегу. Эти небольшие, но уютные домики позволяют наслаждаться восходами и закатами у самого моря.
Проживание в таких местах, как Roy Tawan Bungalows, Lola Bungalows и Ploy Bungalows, обойдётся всего от 9 долларов за ночь, при этом условия проживания остаются комфортными.
Помимо пляжного отдыха, здесь есть множество интересных мест:
Банг Сапхан Яй — это возможность увидеть настоящий Таиланд, где время словно замедлилось, а природа и традиции остаются нетронутыми.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
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