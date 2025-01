Самый уединённый курорт Таиланда: вы точно о нём не слышали

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите увидеть Таиланд таким, каким он был до массового туризма? Добро пожаловать в Банг Сапхан Яй — уютную рыбацкую деревню, спрятанную от толп путешественников.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Уединённые пляжи и уникальная атмосфера

Банг Сапхан Яй находится всего в пяти часах езды от Бангкока, но остаётся в стороне от популярных туристических маршрутов.

Здесь вас ждут золотые пляжи, окружённые бамбуковыми хижинами, лазурные воды, идеальные для снорклинга, и удивительное спокойствие, которого уже не найти в переполненных курортных зонах.

К югу от деревни расположился пляж Суан Луанг — главный центр притяжения для любителей водных видов спорта.

Здесь можно покататься на каяке, насладиться тишиной и уединением среди пальм и песчаных дюн. Не менее интересен Бо Тонг Ланг — уединённый пляж с уютными кафе, где практически нет туристов.

Где поесть?

Банг Сапхан Яй — это место для настоящего гастрономического приключения. Однако стоит учесть, что персонал большинства местных ресторанчиков не говорит по-английски, за исключением популярного Tae's.

Среди других отличных заведений: Suan Sabai Sabai (французско-тайская кухня), Why Not Bar и The Country Road Bar & Restaurant. Если захотите продолжить вечер, учтите, что бары здесь работают не допоздна — обычно закрываются к 22:00.

Бамбуковые бунгало у самого моря

Немаловажная часть атмосферы Банг Сапхан Яй — традиционные бамбуковые бунгало, расположенные прямо на берегу. Эти небольшие, но уютные домики позволяют наслаждаться восходами и закатами у самого моря.

Проживание в таких местах, как Roy Tawan Bungalows, Lola Bungalows и Ploy Bungalows, обойдётся всего от 9 долларов за ночь, при этом условия проживания остаются комфортными.

Чем заняться в Банг Сапхан Яй?

Помимо пляжного отдыха, здесь есть множество интересных мест:

Остров Талу — идеальное место для снорклинга и дайвинга. Добраться сюда можно на лодке с местными туроператорами, а стоимость экскурсии начинается от 10 долларов.

Водопады Сай Ку, Ка-Он и Чай Рэт — природные уголки, где можно освежиться после жаркого дня.

Пещерный храм Ват Тум Маронг — древний храм со статуями Будды, скрытый в скалах.

Пещерный храм Ват Тум Маронг — древний храм со статуями Будды, скрытый в скалах. Храмы Ват Танг Сай и Пхра Махатхат Чеди Пакди Пракас — с этих святых мест открываются потрясающие виды на побережье.

Банг Сапхан Яй — это возможность увидеть настоящий Таиланд, где время словно замедлилось, а природа и традиции остаются нетронутыми.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.