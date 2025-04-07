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Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?

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Моя семья » Красота и стиль

Стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь весны-2025.

Человек завязывает шнурки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Человек завязывает шнурки

По его словам, в тренде будут балетки со шнурками. Эта обувь будет считаться самой стильной, написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что "наиболее актуальными в этом сезоне будут балетки со шнурками, а также их гибриды — комбинация балеток и кроссовок".

Ранее Рогов рассказал, что в тренде будет "кепка деда" или фетровая плоская кепка. Важно правильно носить этот головной убор: козырьком вперед и чуть наклонив ее на глаза.

Уточнения

Александр Николаевич Рогов (род 29 марта 1981, Воронеж, РСФСР, СССР) — российский стилист, блогер и телеведущий. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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