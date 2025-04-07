Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прыщи на спине: как избавиться от невидимого врага с помощью пяти простых шагов
Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье
В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику

Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях

1:17
Туризм

Опытный путешественник Алексей Кутовой рассказал в своём дзен-канале, что ни в коем случае нельзя делать в Таиланде, если не хочется столкнуться с гневом местных жителей.

Бангкок
Фото: commons.wikimedia.org by BerryJ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бангкок

Для тайцев религия имеет огромное значение, поэтому туристы должны быть очень осторожными в отношении всего, что касается буддизма: малейшее действие иностранцев, которое им самим кажется нормальным, может быть негативно воспринято.

"А теперь представьте типичного фаранга (так в Таиланде называют иностранцев): парень в шортах и майке, с пивом в руке, лезет на статую Будды, чтобы сделать прикольное селфи. Или пара туристов, которые решили устроить романтическую фотосессию прямо в храме, где люди молятся. Такие случаи — не выдумка", — написал Кутовой.

Кроме того, ни в коем случае нельзя шутить о королевской семье: за такое можно угодить в тюрьму на 15 лет. Также запрещено прикасаться к чьей-то голове, даже к голове ребёнка: в Таиланде такое действие расценивается как оскорбление.

"Много случаев, когда туристов заставляли извиняться на коленях за неприятные выходки. Тайцы не любят прикладывать руки, но умеют напугать и поставить на место", — заключил автор.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Авиация
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Аудио 
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух Дмитрий Плотников Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях
Прыщи на спине: как избавиться от невидимого врага с помощью пяти простых шагов
Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье
В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.