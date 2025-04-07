Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный путешественник Алексей Кутовой рассказал в своём дзен-канале, что ни в коем случае нельзя делать в Таиланде, если не хочется столкнуться с гневом местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by BerryJ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бангкок

Для тайцев религия имеет огромное значение, поэтому туристы должны быть очень осторожными в отношении всего, что касается буддизма: малейшее действие иностранцев, которое им самим кажется нормальным, может быть негативно воспринято.

"А теперь представьте типичного фаранга (так в Таиланде называют иностранцев): парень в шортах и майке, с пивом в руке, лезет на статую Будды, чтобы сделать прикольное селфи. Или пара туристов, которые решили устроить романтическую фотосессию прямо в храме, где люди молятся. Такие случаи — не выдумка", — написал Кутовой.

Кроме того, ни в коем случае нельзя шутить о королевской семье: за такое можно угодить в тюрьму на 15 лет. Также запрещено прикасаться к чьей-то голове, даже к голове ребёнка: в Таиланде такое действие расценивается как оскорбление.

"Много случаев, когда туристов заставляли извиняться на коленях за неприятные выходки. Тайцы не любят прикладывать руки, но умеют напугать и поставить на место", — заключил автор.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

