8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать

Даже короткая тренировка способна многое, если она правильно составлена. Этот восьмиминутный комплекс от Лилли Сабри нацелен на глубокие мышцы кора, включая пресс и косые мышцы живота. Главное — никаких дополнительных снарядов. Понадобится только коврик и немного пространства.
Каждое упражнение выполняется 45 секунд, после чего следует 15 секунд отдыха. Все восемь движений выполняются лёжа — менять положение тела не придётся, а это значит, что можно дать мышцам короткую передышку между подходами.
В первые же минуты становится ясно: работа предстоит интенсивная. Подъёмы ног прокачивают нижний пресс, скручивания — верхнюю часть. Нагрузка — целенаправленная, и 45 секунд достаточно, чтобы ощутить жжение в мышцах.
Один из главных советов Лилли — плотно прижимать поясницу к полу, чтобы не травмировать позвоночник и активировать нужные мышцы. На экране заранее появляется название следующего упражнения — это помогает сосредоточиться и не отвлекаться.
Что особенно ценно — акцент на дыхании. Медленный ритм и осознанное движение позволяют проработать мышцы глубже и эффективнее.
Если выполнять такой комплекс два-три раза в неделю в дополнение к сбалансированному питанию и активному образу жизни, можно заметно укрепить мышцы кора и улучшить осанку. Тренировка легко превращается в финишер — её можно добавить в конец основного занятия. А можно выполнять как отдельную мини-сессию, если времени в обрез.
Для полноты тренировочного плана стоит дополнить её силовой нагрузкой — например, 30-минутной тренировкой с гантелями. А если нет снаряжения, подойдёт 15-минутный комплекс с весом собственного тела.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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