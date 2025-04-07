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8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать

2:03
Спорт

Даже короткая тренировка способна многое, если она правильно составлена. Этот восьмиминутный комплекс от Лилли Сабри нацелен на глубокие мышцы кора, включая пресс и косые мышцы живота. Главное — никаких дополнительных снарядов. Понадобится только коврик и немного пространства.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Простая схема, максимум отдачи

Каждое упражнение выполняется 45 секунд, после чего следует 15 секунд отдыха. Все восемь движений выполняются лёжа — менять положение тела не придётся, а это значит, что можно дать мышцам короткую передышку между подходами.

В первые же минуты становится ясно: работа предстоит интенсивная. Подъёмы ног прокачивают нижний пресс, скручивания — верхнюю часть. Нагрузка — целенаправленная, и 45 секунд достаточно, чтобы ощутить жжение в мышцах.

Безопасность и техника на первом месте

Один из главных советов Лилли — плотно прижимать поясницу к полу, чтобы не травмировать позвоночник и активировать нужные мышцы. На экране заранее появляется название следующего упражнения — это помогает сосредоточиться и не отвлекаться.

Что особенно ценно — акцент на дыхании. Медленный ритм и осознанное движение позволяют проработать мышцы глубже и эффективнее.

Как встроить тренировку в режим

Если выполнять такой комплекс два-три раза в неделю в дополнение к сбалансированному питанию и активному образу жизни, можно заметно укрепить мышцы кора и улучшить осанку. Тренировка легко превращается в финишер — её можно добавить в конец основного занятия. А можно выполнять как отдельную мини-сессию, если времени в обрез.

Для полноты тренировочного плана стоит дополнить её силовой нагрузкой — например, 30-минутной тренировкой с гантелями. А если нет снаряжения, подойдёт 15-минутный комплекс с весом собственного тела.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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