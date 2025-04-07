Слишком много растений вокруг дома? Это может обернуться бедой

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда клумбы начинают "душить" ваш дом, пора остановиться. Тенденция, от которой всё больше профессионалов открещиваются, — это избыточная посадка. И если вы всё ещё стараетесь засадить каждый свободный уголок — пора пересмотреть подход.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Плотнее — не значит красивее

"Одна из главных ошибок, с которой мы сталкиваемся, — это излишне густые посадки у основания дома", — говорит Адам Миллхаус, сооснователь компании Millhouse Howell. — "На первый взгляд всё выглядит аккуратно, но через несколько лет растения разрастаются, и фасад дома буквально исчезает за зелёной стеной".

Такой сад трудно обслуживать, он теряет структуру и начинает казаться запущенным. Вдобавок, чрезмерная плотность — идеальные условия для грибков и вредителей. А если корни и ветки находятся слишком близко к дому, они могут повредить фундамент или закрыть обзор из окон.

Дайте растению пространство для роста

Многие стремятся быстро заполнить пустые клумбы. Но слишком плотная посадка мешает растениям расти и развиваться естественно. Лучше оставлять промежутки, ориентируясь на будущий размер взрослых экземпляров. Это не только облегчает уход, но и визуально "открывает" участок.

Простота снова в моде

"Когда мы убираем лишнее, дом начинает дышать", — объясняет Миллхаус. Грамотно подобранные деревья, продуманные акценты и открытые газоны — вот что делает ландшафт по-настоящему стильным. Простота подчёркивает архитектуру и создаёт ощущение уюта.

И экономия тоже

Чем больше растений, тем больше расходов. А потом — ещё и на замену, если они начнут болеть от недостатка воздуха или переувлажнения. Вместо плотных рядов — разумное разнообразие: по высоте, форме и оттенкам. Плюс — мульча между посадками создаёт аккуратный и завершённый вид.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

