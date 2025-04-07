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Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально

1:29
Еда

Красить яйца можно не только магазинными таблетками с едким запахом. Шеф-повар Алексей Беседин рассказал, как добиться насыщенного зелёного и красного цвета без капли химии — с помощью обычных продуктов, которые уже есть на вашей кухне.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

Зелёный — за счёт зелени

Если хочется покрасить яйца в зелёный цвет, забудьте про пищевые красители. Самый надёжный и доступный способ — использовать хлорофилл, то есть зелень.

"Что есть на кухне — листья вместе с палками шпината, укроп, петрушка подойдут. Зелёный лук тоже хорошо держит цвет", — поясняет шеф.

Что делать:

  • Нарубите зелень и положите в кастрюлю с водой

  • Кипятите 10 минут, следите за цветом

  • Для насыщенности можно пробить всё блендером

  • В горячий отвар положите белые яйца на 20-30 минут

Красный — из свеклы

Для красного цвета не нужны ни кармин, ни экстракт паприки. Беседин предлагает свеклу — дешево, натурально и ярко.

Как делать:

  • Натрите сырую свеклу или нарежьте кусочками

  • Варите 15 минут — на 0,5 л воды нужна 1 свекла

  • Погрузите варёные яйца в отвар на 30 минут

Итог — красивые, натурально окрашенные яйца, без искусственных добавок. Такой способ не только безопаснее, но и придаёт пасхе особый душевный колорит.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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