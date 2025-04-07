Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально

Красить яйца можно не только магазинными таблетками с едким запахом. Шеф-повар Алексей Беседин рассказал, как добиться насыщенного зелёного и красного цвета без капли химии — с помощью обычных продуктов, которые уже есть на вашей кухне.
Если хочется покрасить яйца в зелёный цвет, забудьте про пищевые красители. Самый надёжный и доступный способ — использовать хлорофилл, то есть зелень.
"Что есть на кухне — листья вместе с палками шпината, укроп, петрушка подойдут. Зелёный лук тоже хорошо держит цвет", — поясняет шеф.
Что делать:
Нарубите зелень и положите в кастрюлю с водой
Кипятите 10 минут, следите за цветом
Для насыщенности можно пробить всё блендером
В горячий отвар положите белые яйца на 20-30 минут
Для красного цвета не нужны ни кармин, ни экстракт паприки. Беседин предлагает свеклу — дешево, натурально и ярко.
Как делать:
Натрите сырую свеклу или нарежьте кусочками
Варите 15 минут — на 0,5 л воды нужна 1 свекла
Погрузите варёные яйца в отвар на 30 минут
Итог — красивые, натурально окрашенные яйца, без искусственных добавок. Такой способ не только безопаснее, но и придаёт пасхе особый душевный колорит.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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