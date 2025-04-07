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Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат

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Садоводство

Сад вроде оживает, но всё ещё выглядит усталым после зимы? Самое время встряхнуть пространство, навести порядок и вдохнуть в него жизнь — от клумбы до дивана.

Цветы в саду
Фото: Freepik by bedneyimages
Цветы в саду

Цветущий уголок — даже вместо газона

Если обычный газон вас не радует (и не радует экологию), посейте полевые цветы. Они красивы, требуют меньше ухода и привлекают пчёл. Можно засеять проплешины или вовсе заменить траву на луг. А косить — всего раз в несколько недель!

Сорнякам — бой

Они появляются первыми, и если не среагировать — быстро берут верх. Держите под рукой многофункциональный нож Hori Hori. Он выручит и при прополке, и при посадке. Особенно полезен против "тяжёлой артиллерии" вроде одуванчиков.

Пора сажать — но что

Не знаете, с чего начать? Смотрите, где в саду солнце, а где тень. Выбирайте растения с отметкой RHS AGM — они просты в уходе. Для солнечных клумб подойдут японская анемона и шалфей, а тень оживят вечнозелёные папоротники.

Дерево, которое освободит место

Да, даже маленький сад кажется больше с деревом. Попробуйте снежную ягоду или рябину — и цветы, и ягоды, и минимум ухода. А если хотите урожай — яблоня "Сансет" даст вкусные плоды и не вырастет выше 3,5 м.

Садовая мебель, которой хочется пользоваться

Хотите проводить в саду не минуты, а часы? Купите или найдите на маркетплейсах удобный уголок: шезлонги, диван, лёгкий столик. Особенно хороши модели, которые можно сложить и унести на хранение.

Свет, который не отпугнёт ежей

Уютная подсветка — да. Световое загрязнение — нет. Используйте настенные или переносные фонари, которые подсвечивают важное, не мешая живности. А для атмосферы — фонари на батарейках или с зарядкой от солнца.

Бочка для дождя и компост — ваши союзники

Сад без полива и отходов невозможен, но можно всё упростить. Бочка для сбора воды сэкономит ресурсы, а закрытый компостер — место и нервы. Из него получится и жидкое удобрение.

Последний штрих

Покрасьте забор, посадите вьющиеся растения, расставьте уличные табуреты и посейте семена в контейнерах. Даже пара таких шагов изменят сад до неузнаваемости.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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