Туристы в панике: митинги в Анталье угрожают отпуску или это просто слухи?

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние дни в СМИ появились сообщения о неспокойной обстановке в Анталье из-за митингов, однако турагенты развеяли опасения туристов и сообщили о том, что в городе нет никаких беспорядков, митинги проходят мирно и в основном в далёких от самых посещаемых путешественниками местах.

Фото: flickr.com by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анталья

Туристы могут не бояться и смело посещать Анталью. Те, кто планируют здесь побывать в эти дни, могут быть уверены, что ничто не помешает их комфортному отдыху.

"Я сейчас в Анталье, здесь все спокойно, гуляю, езжу на общественном транспорте. Митинги были далеко от резортов. По вечерам гуляла по набережной — ни одного протестующего не увидела", — рассказала одна из турагентов.

Об этом сообщает Tourdom.ru.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

