В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику

В Госдуме предложили резко увеличить штрафы за мат — с одной тысячи до десяти. Об этом сообщил депутат Александр Аксененко.
Он рассказал, что инициативу уже подготовили и планируют внести на рассмотрение комиссии по защите русского языка. Санкции коснутся не только обычных граждан, но и организаторов концертов, если артисты используют ненормативную лексику.
Сейчас за мат в общественном месте предусмотрен штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток. В будущем это может стать куда дороже.
Сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов добавил, что фиксировать такие нарушения правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения.
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