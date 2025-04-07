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В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику

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Правда ТВ

В Госдуме предложили резко увеличить штрафы за мат — с одной тысячи до десяти. Об этом сообщил депутат Александр Аксененко.

Он рассказал, что инициативу уже подготовили и планируют внести на рассмотрение комиссии по защите русского языка. Санкции коснутся не только обычных граждан, но и организаторов концертов, если артисты используют ненормативную лексику.

Сейчас за мат в общественном месте предусмотрен штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток. В будущем это может стать куда дороже.

Сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов добавил, что фиксировать такие нарушения правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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