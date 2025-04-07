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В Москве "Газель" влетела в подземный переход у метро — как это произошло

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Правда ТВ

В Москве у станции метро "Парк Победы" "Газель" влетела в подземный переход.

Об этом сообщили в правоохранительных органах. Водитель не справился с управлением. Дорога была скользкой, а на машине — летняя резина.

Авария произошла на Кутузовском проспекте. Машина прибыла из Башкирии и ехала в сторону области.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Метро работает в обычном режиме. Частично закрыт вход через лестницу № 1 — остальные работают.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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